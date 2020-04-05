İstanbul'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da fırtına etkili oluyor
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İstanbul'da fırtına etkili oluyor İstanbul'da dün yapılan "Turuncu" fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi.
İstanbul'da fırtına etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da dün yapılan "Turuncu" fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.
Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Rüzgarlı hava sabah saatlerinde Sarayburnu Sahilinde etkili olmaya başladı. Rüzgarın şiddeti yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.
Rüzgar sahilde bulunan ağaçlarında sallanmasını etkili fırtınalı havanın kent genelinde etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:53 Kaynak: İHA
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