İstanbul'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da fırtına etkili oluyor
6 saat önce
İstanbul'da dün yapılan "Turuncu" fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi.
İstanbul'da dün yapılan "Turuncu" fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.
Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Rüzgarlı hava sabah saatlerinde Sarayburnu Sahilinde etkili olmaya başladı. Rüzgarın şiddeti yer yer kuvvetli oldu.
Rüzgar sahilde bulunan ağaçların da sallanmasına neden olurken, fırtınalı havanın kent genelinde etkili olması bekleniyor.
(Davut Has/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:20 Kaynak: İHA
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