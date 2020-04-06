İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:19 Kaynak: DHA
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