İstanbul'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da fırtına etkili oluyor
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İSTANBUL'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
İSTANBUL'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:20 Kaynak: DHA
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