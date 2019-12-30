İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. Taksim'de zor anlar yaşadılar - Son Dakika
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İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. Taksim'de zor anlar yaşadılar
6 saat önce
İstanbul'da fırtına etkili oluyor.
İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu. - İstanbul
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30.12.2019 21:36:47. #1.11#
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