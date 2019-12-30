İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. taksim'de zor anlar yaşadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. taksim'de zor anlar yaşadılar - Son Dakika

İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. taksim'de zor anlar yaşadılar

6 saat önce

İstanbul'da fırtına etkili oluyor.

İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.

İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. taksim'de zor anlar yaşadılar

İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
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