İstanbul'da fırtına etkisini kaybediyor - Son Dakika
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İstanbul'da fırtına etkisini kaybediyor

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da fırtına etkisini kaybediyor, System.String[]

İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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