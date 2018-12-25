Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Fırtına Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da Fırtına Etkisini Sürdürüyor

1 saat önce

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor Yağan yağmura aldırmadan özçekim yaptılarİSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor.

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
Yağan yağmura aldırmadan özçekim yaptılar

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul'da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.
Üsküdar sahilde dalgalar dalga kıran boyunu aştı.
Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Yağan, İstanbul, Genel
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