Kuvvetli fırtınanın ardından hasar gören araçlar - Son Dakika

Kuvvetli fırtınanın ardından hasar gören araçlar

09.02.2021 03:15

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan fırtına etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan fırtına etkili olmaya devam ediyor.

Hafif yağmurla başlayan fırtına, gece saatlerinde Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bağcılar, Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa ve Esenler'de etkili oluyor.

Birçok noktada ağaç devrilmesi ve çatılardan parça uçması olayı yaşanırken, bazı araçlar zarar gördü.

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1025 ve 1045 Sokak'ta bulunan iki farklı binanın balkonundan ve çatısında parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Florya Tren İstasyonu'nun dışında bulunan alanda ise bir ağaç devrildi. Seferlere ve raylara herhangi bir etkisi olmayan ağaç ekipler tarafından kaldırıldı.

Ataköy 5. Kısım'da fırtınadan dolayı bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek müdahale ederken, araçta hasar meydana geldi.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde çoğunlukla "çatıda tehlike arz eden madde" ve "ağaç devrilmesi" şeklinde ihbarlar alındı.

Kuvvetli fırtınanın ardından hasar gören araçlar
Kuvvetli fırtınanın ardından hasar gören araçlar
Kuvvetli fırtınanın ardından hasar gören araçlar
Kuvvetli fırtınanın ardından hasar gören araçlar

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Esenler, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuvvetli fırtınanın ardından hasar gören araçlar - Son Dakika


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