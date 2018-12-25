İstanbul'da Fırtına Etkisini Sürdüyor
52 dakika önce
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor.
İstanbul
'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürüyor. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul'da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Üsküdar
sahilde dalgalar dalga kıran boyunu aştı.
Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Adaylık Teklifi Aldığını Açıkladı