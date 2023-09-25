İstanbul'da akşam saatlerinde fırtına etkili olacak

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Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini belirten İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

MARMARA BÖLGESİ'NE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftayla birlikte güncel hava durumu raporunu yayınladı. MGM, Marmara bölgesinde başta İstanbul olmak üzere birçok ile şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

SAATTEKİ HIZI 50 KİLOMETREYİ GEÇEBİLİR

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice eseceğini bildiren MGM, hızının saatte 50 kilometreyi geçebileceğini aktardı.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul Valiliği Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirtti. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Marmara'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."