İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
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İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

6 saat önce

İstanbul'da dünden beri süren kuvvetli fırtına ve yağış bugün de etkili olmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR, System.String[]

İstanbul'da dünden beri süren kuvvetli fırtına ve yağış bugün de etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları trafik yoğunluğunu arttırırken, birçok vatandaş zor anlar yaşıyor.

İstanbul genelinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış bu günde etkisi devam ettirdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre 09.30'da yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Fırtına ve yağmurdan korunmak isteyen bir çok vatandaş duraklara ve üst geçit altlarına sığındı. Vatandaşların korunmak için kullandıkları şemsiyeleri güçlükle tuttuğu görüldü. Öte yandan olumsuz hava koşulları hayvanları da etkiledi. Küçükçekmece gölü üzerindeki bir martı sürüsünün aç kaldığını düşünen bir temizlik görevlisi ile bir vatandaş da martıları ekmekle beslemek istedi. Kent genelinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaşlardan görüntü

-Köprü altına sığınan vatandaşlar

-Şemsiyelerin rüzgardan uçuşması

-Trafikten görüntü

-Durakta bekleyenlerden görüntü

-Martılardan görüntü

-Martılara ekmek atanlar

-Diğer detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:18 Kaynak: DHA
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