İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2)

7 saat önce

İstanbul'da dünden beri süren kuvvetli fırtına ve yağış bugün de etkili olmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2), System.String[]

İstanbul'da dünden beri süren kuvvetli fırtına ve yağış bugün de etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları trafik yoğunluğunu arttırırken, birçok vatandaş zor anlar yaşıyor.

İstanbul genelinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış bu günde etkisi devam ettirdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre 09.30'da yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Küçükçekmece'de fırtına ve yağmurdan korunmak isteyen birçok vatandaş duraklara ve üst geçit altlarına sığındı. Vatandaşların korunmak için kullandıkları şemsiyeleri güçlükle tuttuğu görüldü. Öte yandan olumsuz hava koşulları hayvanları da etkiledi. Küçükçekmece gölü üzerindeki bir martı sürüsünün aç kaldığını düşünen bir temizlik görevlisi ile bir vatandaş da martıları ekmekle beslemek istedi.

SARIYER'DE DEV DALGALAR

Pazar gecesi etkili olmaya başlayan kuvvetli fırtına ve yağış kentte etkisini göstermeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren fırtınayla birlikte Sarıyer'de denizde dalgalar gözlenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile Şehir Hatları kuvvetli fırtına nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşların çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-(SARIYER)

-Denizden görüntüler

-Araçlardan görüntüler

-Detay görüntüler

-(KÜÇÜKÇEKMECE)

-Vatandaşlardan görüntü

-Köprü altına sığınan vatandaşlar

-Şemsiyelerin rüzgardan uçuşması

-Trafikten görüntü

-Durakta bekleyenlerden görüntü

-Martılardan görüntü

-Martılara ekmek atanlar

-Diğer detaylar


- İstanbul
İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar
17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
18:13 Ilgın Ziraat Odası'nın imza kampanyası - Son Dakika
18:12 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:12 "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü" başlıklı haberimizi iptal ederek... - Son Dakika
18:11 Hatay'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
18:11 Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:17:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]