İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı

6 saat önce

İSTANBUL'da 2 gün etkili olan fırtınanın hızı Kartal'da 106.6 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı, System.String[]

İSTANBUL'da 2 gün etkili olan fırtınanın hızı Kartal'da 106.6 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da iki gün boyunca fırtına etkili oldu. Çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, denizde dev dalgalar oluştu. Arnavutköy'de bir caminin minaresi fırtına ile sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da fırtınanın hızı 106.6 km'yi buldu.

Poyraz, Kartal Aydos'ta dün saat 12.12'de 106.6 km olarak ölçüldü. Rüzgarın hızı Beykoz'da 103.7 km'yi bulurken Çatalca'da ise 101.5 km'ye ulaştı.

İstanbul'un diğer noktalarında ölçüler rüzgar hızları ise şöyle:

Sarıyer: 92.2

Büyükada: 90.7

Arnavutköy: 87.8

Beylikdüzü: 86.4

Silivri: 83.9

Üsküdar: 83.5


Arnavutköy, İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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