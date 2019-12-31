İstanbul'da fırtınanın hızı 106 km'ye ulaştı - Son Dakika

İSTANBUL'da 2 gün etkili olan fırtınanın hızı Kartal'da 106.6 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da iki gün boyunca fırtına etkili oldu. Çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, denizde dev dalgalar oluştu. Arnavutköy'de bir caminin minaresi fırtına ile sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da fırtınanın hızı 106.6 km'yi buldu.

Poyraz, Kartal Aydos'ta dün saat 12.12'de 106.6 km olarak ölçüldü. Rüzgarın hızı Beykoz'da 103.7 km'yi bulurken Çatalca'da ise 101.5 km'ye ulaştı.

İstanbul'un diğer noktalarında ölçüler rüzgar hızları ise şöyle

Sarıyer 92.2

Büyükada 90.7

Arnavutköy 87.8

Beylikdüzü 86.4

Silivri83.9

Üsküdar 83.5