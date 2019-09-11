İstanbul'da fıskiye tehlikesi sürüyor

İSTANBUL'da yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için ölüm tuzağına dönüşüyor. Sancaktepe'de bir polis memuru akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak hayatını kaybetmişti. Aynı noktada fıskiye çalışmıyor ancak hemen yakınındaki fıskiyelerden yola su akmaya devam ediyor.

POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU NOKTADA SON DURUM

Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında sulama yapılırken akan suyun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin hakimiyetini kaybeden polis memuru Ali Ulaş kaza yaptı. Ulaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden yaklaşık 1 ay geçti. İBB'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denilmişti.

Kazanın olduğu noktadaki fıskiyenin bu sabah çalışmadığı görüldü. Ancak yaklaşık 100 metre ilerideki fıskiyeler çalışır durumda. Bu fıskiyelerden de yola su akıyor. Yoldan geçen bir motosikletli kendisinin de aynı nedenle kaza yaptığını kaydederek önlem alınmasını istedi.

BİR ÇOK NOKTADA AYNI GÖRÜNTÜ

Kentin bir çok noktasında yollar özellikle sabah 07.00-08.00 arasında tuzak gibi. Fıskiyelerden akan su sürücülerin kaza yapmasına neden oluyor. Kazalar motosiklet sürücüleri için ölümcül olabiliyor. Dün de Avcılar'da yola akan suyun neden olduğu belirtilen kazada 4 kişi yaralanmıştı.





- İstanbul