İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı

07.06.2022 10:14

Foreks sistemi üzerinden birçok kişiyi 7 milyon 300 bin lira civarında dolandırdıkları iddia edilen 12 kişiye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Foreks sistemi üzerinden birçok kişiyi 7 milyon 300 bin lira civarında dolandırdıkları iddia edilen 12 kişiye yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcıların, temin edilen paraları paravan şirketler üzerinden döndürdükleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde foreks işlemleri gerçekleştiren ve bu şekilde müştekilerden yaklaşık 7 milyon 300 bin TL haksız gelir elde eden bir şebekeyi tespit etti. Dolandırıcılık şebekesi ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şaibeli 4 şirket ve bu şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 12 kişi tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından soruşturma kapsamında Foreks işlemleri ile ilgili müştekileri dolandıran 12 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, zanlılardan birinin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, şebekenin bir üyesinin yurt dışında olduğu anlaşıldı. Yurt dışındaki kişilerle birlikte 4 firar şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarılırken, gözaltına alınan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, tabancaya ait 50 fişek, 45 bin TL, 25 bin 785 dolar, 3 bin 730 Avro ve birçok dijital materyale el konuldu.

"Altın alım ücreti" olarak göstermişler

Soruşturma dosyasında "şüpheli" sıfatıyla yer alan kişilerin bu işlemleri web sitesi üzerinden buldukları müşterilerden gerçekleştirdikleri, ağlarına düşürdükleri kişilerin para aktarımını ise banka hesabı temin ederek, gelen paraları paravan şirketler ile Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden döndürdükleri belirlendi. Şebeke üyelerinin bankalardaki hesap hareketlerini mercek altına alan Siber Polisi, şüphelilerce dikkat çekmemek amacıyla paravan hesaplara para gönderimi yapıldığını, açıklama kısmına ise "altın alım ücreti" yazdırıldığı ve limit üstü gelen paraların bir kısmını aynı gün içerisinde bankalardan nakit olarak çekildiğini ortaya çıkardı. Paranın bir kısmını ise kendilerine ait diğer banka hesaplarına yönlendirdikleri incelenen banka hesap hareketlerinden anlaşıldı.

Yurt dışındaki kişilerle birlikte 4 firar şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği, gözaltındaki zanlıların ise ifade işlemlerine başlandığı aktarıldı. - İSTANBUL

İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı

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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 3 ilde foreks dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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