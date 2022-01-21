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İSTANBUL'DA FRANSIZ KADIN TURİSTİN TAKSİDE KORKU DOLU ANLARI - Son Dakika

İSTANBUL'DA FRANSIZ KADIN TURİSTİN TAKSİDE KORKU DOLU ANLARI

21.01.2022 15:14
İSTANBUL'DA FRANSIZ KADIN TURİSTİN TAKSİDE KORKU DOLU ANLARI

KARAKÖY'den Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi.

KARAKÖY'den Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicini, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü.  Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi. İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "para yok, gidin" diye bağırmaya başladı. Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının

"Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye defalarca bağırdığı duyuluyor.

KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİLoubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi.

KADININ SAÇLARINDAN ÇEKEREK ARAÇTAN İNDİRDİCep telefonu görüntülerinde, kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.

KADIN VE KOCASI TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU DHA'ya yaşananları anlatan Loubna Bendeddouche, "Taksim'e gitmek için taksiye bindik. Taksimetrede 20 yazıyordu, bende ödemek için 100 lira verdim. Para üstünü ver dedim, bana "hayır" dedi. Neden olduğunu sordum. 'Çünkü çok trafik vardı' dedi. Ben de 'Umurumda değil, para üstünü ver' dedim ama 'hayır' dedi. Kocam araçtan indi ama kocamı araca geri çekti ve dolaştırmaya başladı. Sürekli 'dur' dedik. Sonra bizi buraya getirdi ve bana saldırdı. Saçıma asıldı, ceketime asıldı ve ceketimi yırttı. Ceketime bakın, ayakkabıma bakın. Tırnaklarıma bakın hepsi kırık. Bu doğru değil" dedi. Kıyafetlerini gösteren Loubna Bendeddouche'nin arbede sırasında kırılan tırnakları ise olay yerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. İfadesi alınan turistler taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polisin taksiciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

- Kaçırdı
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Beyoğlu, Karaköy, Fransa, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA FRANSIZ KADIN TURİSTİN TAKSİDE KORKU DOLU ANLARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA FRANSIZ KADIN TURİSTİN TAKSİDE KORKU DOLU ANLARI - Son Dakika
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