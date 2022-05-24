Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı - Son Dakika
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Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı

24.05.2022 22:02

İstanbul Gaziosmanpaşa'da freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarparken, yolcular kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarparken, yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl Mahallesi Mezarlık Sokak'ta yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFM 884 plakalı yolcu otobüsünün freni patladı.

Kontrolden çıkan otobüs, Kemal Şeker Bulvarı'ndan karşı tarafa geçerek, buradaki istinat duvarına çarptı.

Bu sırada otobüsün üzerine doğru geldiğini gören motosiklet sürücüsü İrfan Akbulut, manevra yapmak isterken aracıyla kaldırıma çarparak yere düştü. Akbulut hafif yaralanırken, otobüstekiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı
Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı
Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı
Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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