İstanbul Fuar Merkezi'ndeki mücevher fuarında bir standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, mücevher firmalarının ürünlerinin sergilendiği İstanbul Mücevher Fuarı (Istanbul Jewelry Show) alanındaki stantlardan biri henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Olayda, üzerlerine stant parçaları düşen 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine fuar merkezine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Standın çöken kısımlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da fuar alanındaki standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika