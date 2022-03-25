İstanbul'da fuar alanındaki standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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İstanbul Fuar Merkezi'ndeki mücevher fuarında bir standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mücevher firmalarının ürünlerinin sergilendiği İstanbul Mücevher Fuarı (Istanbul Jewelry Show) alanındaki stantlardan biri henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olayda, üzerlerine stant parçaları düşen 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine fuar merkezine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Standın çöken kısımlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.