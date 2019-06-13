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İstanbul'da fuhuş operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürelen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis dün Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 4 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 18 gram uyuşturucu madde, 16 bin 450 lira, 24 cep telefonu, 13 SİM kart, hafıza kartı ve taşınabilir bellek ele geçirildi.
Ele geçirilen taşınabilir belleği incelemeye alan polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.
Sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklu kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:43 Kaynak: AA
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