Son dakika haberi | İstanbul'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'da fuhuş operasyonu

01.05.2021 10:07

Son dakika haber... İstanbul'da fuhuş operasyonu 10 ilçede 20 adrese baskın düzenlendi 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa zorlanan kadınlar kurtarıldı İstanbul'da 10 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa sürüklenen 20 kadın kurtarıldı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu

10 ilçede 20 adrese baskın düzenlendi

15 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa zorlanan kadınlar kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul'da 10 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa sürüklenen 20 kadın kurtarıldı. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde sahte izin belgeleriyle kadınları dışarı çıkardığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sabaha karşı 10 ilçede toplam 20 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi Düzenlenen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa sürüklenen 20 kadın da kurtarıldı. Operasyonda 33 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, zorla çalıştırılan kadınların bilgilerinin ve para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri bulundu. Ekipler fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 69 bin 200 liraya el koydu. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde kadınları sahte izin belgeleri ile dışarı çıkardıkları belirlendi.

Son dakika haberi | İstanbul'da fuhuş operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul'da fuhuş operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul'da fuhuş operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul'da fuhuş operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, İstanbul, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da fuhuş operasyonu - Son Dakika


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