İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU

28.05.2022 09:49
İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU

İSTANBUL'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı.

İSTANBUL'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri organize şekilde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları vurgulandı. 20 Mayıs'ta sabah saat 05.00 sıralarında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU
İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU
İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU
İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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