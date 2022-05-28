İstanbul'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da fuhuş operasyonu

28.05.2022 17:51
İstanbul'da fuhuş operasyonu

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri organize şekilde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatılırken yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

20 Mayıs'ta sabah saatlerinde Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Asayiş, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da fuhuş operasyonu - Son Dakika


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