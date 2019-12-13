İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

-Yurt dışından çalışma vaadiyle kandırdıları kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi.

-Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 21 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, İstanbul'da yurtdışından çeşitli yollarla yabancı uyruklu kadınları kandırarak getiren ve zorla fuhuş yaptıran fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon kameralara yansıdı.

Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere Silivri'de bulunan İl Göç İdaresine ait merkeze gönderilen iki kadının, buradaki psikologlar eşliğinde verdikleri ifadelerinde, Türkiye'ye birkaç gün önce geldiklerini ve kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını anlattı. Bu bilgi üzerine polis ekipleri iki Özbekistan uyruklu kadının ifadesini alarak çalışma başlattı. Kadınlar ifadelerinde Türkiye'de çalışmak vaadiyle davet edildiklerini, bu nedenle geldiklerini söyledikleri, kendilerini havalimanında karşılayan çete üyelerinin önce kuaföre, ardından da AVM'lere götürerek kıyafet aldıklarını, sonra fotoğraf çekimi yaptırdıklarını anlattı. Kadınların ifadelerine göre çete üyeleri, Türkiye'de ilk günleri olduğunu söyleyerek aynı akşam eğlence mekanına götürdü. Eğlence mekanında alınan alkolün etkisinde olan kadınlar, kendi istekleri dışında birlikte olmaya zorlandılar. Sabah uyandıklarında yanlarında tanımadıkları kişileri gören kadınlar, pasaportlarına el konulduğunu ve yüksek miktarda zorla senet imzaladıklarını ifade etti. Ölüm tehdidi ile fuhuş yaptırılan iki kadın, daha ilk gün polis baskınıyla yakalandılar. Polis tarafından yakalanarak Silivri'de bulunan sınır dışı etme merkezine getirilen kadınların, çetenin avukatı tarafından zorla birlikte olduklarını söylememeleri ve kendi istekleriyle fuhuş yaptıklarını söylemeleri yönünde tembihlendiği ileri sürüldü. Polis ekipleri bu ifadeler üzerine çalışma başlattı.

OPERASYON KAMERADA

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye getirerek çocuk bakıcılığı, temizlikçilik ve mankenlik gibi sektörlerde çalışacakları vaadiyle kandırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyarak baskı, tehdit ve zor kullanarak fuhuş yaptıran çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Emniyet ekipleri, liderliğini "Çetin" kod adlı Ö.M.'nin(32) yaptığı suç örgütünün 13 üyesini tespit etti. Çetenin anlaşmalı oldukları otel ve kiralık evlere ara operasyon yapan polis, diğer şüphelileri izlemeye aldı. Çete lideri Ö.M. ve yardımcısı B.E.'nin Özbekistan'a kaçacağı bilgisine ulaşan polis, operasyonu erkene aldı. Ö.M. ve B.E.'yi adım adım izleyen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele polisi, şüphelileri 3 Aralık günü saat 22.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Özbekistan'a gidecekleri sırada pasaport kontrol yakalayarak gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak Ataşehir ve Ümraniye'de fuhuş yapılan ev ve otellere de baskın düzenleyen emniyet ekipleri, 11 şüpheliyi daha gözaltına alırken, yabancı uyruklu toplam 21 insan ticareti mağduru kadın da kurtarıldı. Polislerin, kurtardıkları kadınlara güvende olduklarını anlattığı anlar ise kameralara yansıdı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman, Türk lirası ve döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan çete lideri ve üyelerinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

'ÇALIŞACAKSINIZ' DİYE GETİRİP FUHUŞA ZORLUYORLARDI

Fuhuş yapmaya zorlanan yabancı uyruklu kadınlar ifadelerinde, çete üyeleri tarafından çocuk bakıcılığı, temizlikçilik, mankenlik gibi sektörlerde çalışmak vaadiyle kandırılarak Türkiye'ye getirildiklerini ve sahte pasaportlar ile Türkiye'ye giriş yaptıklarını ifade ettiler. Özellikle Özbekistan uyruklu kadınları kandırarak yurda getiren çete üyeleri, bu kadınların Türkiye'ye girişini sağladıktan sonra ise masraflar yaptıklarını ve kadınlara kendilerine borçlu olduklarını söyleyerek zorla senet imzalatıp fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi. Çetenin, kadınların fuhuş için çeşitli fotoğraflarını çektikleri ve belgelerle sakladıkları tespit edildi.

KAYNAR SU DÖKÜP İŞKENCE YAPTILAR

Zorla fuhuş yaptıran çetenin getirdiği kadınlar kurtulmak istediğinde ise kadınları yurtdışından bulunan ailelerine zarar vermekle, hırsızlıkla suçlayarak şantaj yaparak, kadınların kendilerine borçlu olduklarını ve bu borcu fuhuş yaparak ödeyecekleri, aksi takdirde ölümle tehdit ettikleri ve dövdükleri belirlendi. Çetenin elinden kurtulmak isteyen kadınlardan birinin ayaklarına sıcak su dökülerek işkence yapıldığı da ortaya çıktı. Fuhuşa zorlanan kadınların kaçmamaları için çete üyeleriyle aynı evde kaldıkları belirlendi. Fuhuşa zorlanan kadınların ifadelerinde müşteri diye tabir ettikleri kişilerin çete yöneticileri tarafından belirlenen evlere ya da otellere getirildiğini ve polis baskınlarından korunmak için çete üyelerinin pasaportları otel girişinde kendilerine verdiğini, otel çıkışında ise tekrardan aldıklarını ifade ettiler. Çete liderinin yurtdışından gelen bazı kadınları özel ev diye tabir ettikleri ve sadece kendisinin kullandığı bir evde hapsettiği ve cinsel saldırıya maruz bıraktığı belirlendi.

ÇETE ÜYELERİ TAKMA AD KULLANIYORDU

Çete lideri ve üyelerinin hiç birinin kendi isimlerini kullanmadıkları, birbirlerine kullandıkları takma adlar ile hitap ettikleri tespit edildi. Çete liderine Çetin lakabını, diğer çete üyelerinin ise Dede, Pusat, Azad, Bob, Ateş, Neco gibi takma adlar kullandıkları belirlendi. Bu takma adların kişiye özel olmadığı bu adların sürekli kendi aralarında değiştirdikleri öğrenildi. Çete üyelerinin müşteri diye tabir ettikleri kişilere ise cep telefonundan kadınların fotoğraflarını göstererek seçtirdiği ve pazarladığı öğrenildi. Çete lideri Ö.M.'nin yardımcı B.E.'nin ise sevgili yapma yöntemiyle bazı kadınları kandırdığı ve bu kadınları özel dedikleri müşterilerine götürdükleri belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geri kalan 8 şüpheli ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 21 kadın da işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin evlere giriş anı

-Şüphelilerin yakalanması ve üstlerinin aranması

Şüphelilerin gözaltına alınması

-Kadınlara güvende olduklarının anlatılması

-Havalimanındaki operasyon anı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi