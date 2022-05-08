İstanbul'da "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı

08.05.2022 09:37
İstanbul'da "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda "Gargamel" lakaplı uyuşturucu satıcısı ile bir başka torbacıyı yakaladı.

Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda "Gargamel" lakaplı uyuşturucu satıcısı ile bir başka torbacıyı yakaladı. Operasyon esnasında polise mukavemet eden iki şahıs da gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır 42 parça marihuana ve 353 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, "Gargamel" lakaplı uyuşturucu tacirini takibe aldı. Şüpheli şahsın Harmantepe Mahallesi'nde bir adrese girdikten yaklaşık 10 dakika sonra çıktığını gören polis, şahsın evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Cemalettin Y. etkisiz hale getirilerek üst araması yapıldı. Şahsın üzerinden 1.5 gram marihuana çıkması üzerine evinde gerçekleştirilen detaylı aramada satışa hazır 42 parça halinde 53 gram marihuana ve 965 lira ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Öte yandan Ortabayır Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında bir kişinin uyuşturucu hap satışı yaptığı ve evde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine Kağıthane polisi harekete geçti. Polis ekipleri, binayı bir süre takibe aldı. Şüpheli şahsın Ahmet A. olduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eve baskın yapan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan aramalarda 353 adet uyuşturucu hap, 1.5 gram mariuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 340 lira ele geçirdi. Evde arama yapıldığı sırada şüpheli şahsın yakınları Mehmet A. ve Mehmet Ö. polis ekiplerine mukavemette bulundu. Şahıslar torbacı Ahmet A. ile birlikte gözaltına alındı.

Torbacılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen torbacılar Cemalettin Y. ve Ahmet A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polise saldıran Mehmet A. ve Mehmet Ö. ise "görevli memura mukavemet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İstanbul'da Gargamel lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi Uyuşturucu İzleme Merkezi raporu: AB'de 2020'de 10,5 milyar euroluk kokain tüketildi Kucağında çocuğu olan kadını, kıskançlık yüzünden bıçaklamış Kucağında çocuğu olan kadını, kıskançlık yüzünden bıçaklamış

Uyuşturucu, Kağıthane, Gargamel, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Gargamel' lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
08:29 Rusya'dan Ukrayna'ya "İskender" darbesi: ABD'nin silah ve askeri araç desteği füzeyle yok edildi
08:26 Trabzonspor, şampiyonluğunu bugün Yenikapı'da kutlayacak! İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
08:24 Alkol alan arkadaş grubunun tartışmasında silahlar patladı: Başından vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi
08:20 Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
08:06 Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 09:43:55. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement