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İstanbul'da gasp çetesine operasyon: Şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da gasp çetesine operasyon: Şüpheliler gözaltına alındı

09.02.2022 20:55
İstanbul'da gasp çetesine operasyon: Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da birden fazla ilçede gasp olayına karışan çete üyeleri, polis ekiplerinin 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini titiz bir şekilde incelemesi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da birden fazla ilçede gasp olayına karışan çete üyeleri, polis ekiplerinin 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini titiz bir şekilde incelemesi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gaspçıların farklı zamanlarda karıştıkları olaylar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kent genelinde birden fazla ilçede gasp olayına karışan çeteyi çökertmek için çalışma başlattı. Şahısların kimliklerini belirlemek için 25 Ocak günü bıçak zoruyla tehdit edip 130 TL para ile telefonunu gasp ettikleri Muhammet Burak B. isimli kişiyle görüşen ekipler, olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 26 Ocak günü Beyoğlu'nda Mustafa A. isimli kişinin gasp edildiği olaydaki şahısların aynı olduğunu belirleyerek çalışmalarını genişletti.

70 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelendi

İki olayın da aynı kişiler tarafından yapıldığını tespit eden ekipler, olayın yaşandığı yerler ve şüpheli şahısların gidiş istikametinde yaklaşık 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların çeşitli suçlardan emniyette kayıtları bulunan E.E. (22), D.S. (19), Ş.K. (20) ve R.Ş. (19) olduğunu belirleyerek yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslar Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin il genelinde başka olaylara karışmış olabileceği üzerine çalışma yapan ekipler, şahısların 22 Ocak günü Bağcılar'da, 29 Ocak günü Beyoğlu'nda da gasp suçuna karıştıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş. ve E.E. tutuklanırken, D.S. ve Ş.K.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Gaspçıların olay öncesi ve sonrasında birlikte gezdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İstanbul, Polis, Ocak, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da gasp çetesine operasyon: Şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika


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