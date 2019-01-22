Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Gasp Operasyonu

İstanbul'da Gasp Operasyonu

34 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen gasp operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da düzenlenen gasp operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bazı gasp şüphelilerinin yakalanması için yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 15 Ocak'ta Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Güngören'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sinan Ş'nin de (45) aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, birçok suç eşyası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin çarşaf giyerek kadın kılığında 26 Kasım'da Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi'nde Suriye uyruklu kuyumcu A.Ö'yü silahla tehdit edip iş yerine ateş ederek gasp teşebbüsünde bulundukları, 6 Aralık'ta da Güngören Sanayi Mahallesi Sancak Sokak'ta bankadan para çeken Y.E.S'yi silahla tehdit edip yaralayarak bin 200 lira ile bin 150 dolarını gasbettikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin 10 Ocak'ta Arnavutköy Hadımköy'de bir firmada çalışan A.K. ile Ö.S'nin bankadan çektikleri 183 bin lirayı silahla ateş ederek gasbetmeye çalıştıkları, 15 Ocak'ta Bağcılar Mahallesi Koçman Caddesi üzerinde bankadan para çeken M.U'yu ateş ederek gasbetmeye çalıştıkları belirlendi.

Öte yandan, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sinan Ş'nin cezaevi firarisi olduğu, emniyette de cinayetten suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:25 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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