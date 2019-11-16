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İstanbul'da gasp şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da sigara isteme bahanesiyle durdurdukları kişiyi gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da gasp şüphelileri tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da sigara isteme bahanesiyle durdurdukları kişiyi gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beştelsiz Mahallesi'nde 59 yaşındaki Alaaddin K'nın, 2 kişi tarafından sigara isteme bahanesiyle durdurulup darbedildikten sonra 750 lirasının ve cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gasp olayını S.D. (18) ile yaşı küçük Y.İ'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında gasbedilen telefon, S.D'nin üzerinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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