Alınan bilgiye göre, dün Sarp Gümrük Kapısından giriş yaparken Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan arandığı tespit edilen G.G. isimli Gürcistan uyruklu şahıs, Sarp Gümrüğünde yakalandıktan sonra firar etti. Şahısla ilgili yapılan sıkı takip sonucu G.G. Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünce kurulan uygulama noktasında firar ettiği ticari taksi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Bakırköy, İstanbul, Türkiye, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da gasp yapan Gürcü şahıs Trabzon polisinden kaçamadı - Son Dakika

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