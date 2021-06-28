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İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI

28.06.2021 16:16

Gastronomi sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılması amacıyla düzenlenen gastronomi dünyasının 3 önemli etkinliği ilk kez bir arada düzenleniyor.

Gastronomi sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılması amacıyla düzenlenen gastronomi dünyasının 3 önemli etkinliği ilk kez bir arada düzenleniyor.

Gastronomi dünyasının 3 önemli etkinliği; Ace of Mice Exhibition 2021 ve Gastronomi Turizmi Fuarı & Konferansı (Gastroshow), Ace of Mice Exhibition 2021 ve Avrupa'nın en büyük gastronomi turizmi fuarı Gastro Show İstanbul Kongre Merkezi'nde ilk kez birlikte kapılarını açtı. Fuarın bugün gerçekleştirilen açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilçe belediye başkanları, gastronomi dünyasının ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

SİZLERİ BEKLİYORUZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul başta turizm sektörü olmak üzere tüm Türkiye ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın yoğun çabasıyla yabancı misafirlerimizi ağırlamak bizim için kadim Türk misafirperverliğini özellikle salgın döneminde göstermek için güvenli turizm sertifikasını yüzde 100 hepimiz aldık. Sizleri bekliyoruz dedi.

GERÇEKTEN BU KENTİN ANA LOKOMOTİFİ TURİZM

Ekonomide turizmin payının çok olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Biz, yaklaşık iki seneden daha kısa bir zaman önce, bir turizm çalıştayı yapmıştık. Orada, 'İstanbul Senin, Turizm Geleceğin' diye bir mesaj kullanmıştık. Gerçekten bu kentin ana lokomotifi turizm. İstanbul, bu konuda dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Eğer bir turist, 2 günü biraz aşan süreyle İstanbul'da kalıyorsa, hepimiz hicap duymalıyız. Bu kente, çok daha uzun süre kalacak bir zemini hazırlamak zorundayız. Turist çeşidini, ülkemizin her köşesinde ziyaret edebilir hale getirmeliyiz. Kentimiz, evrensel değerlere, evrensel zemine hazır hale gelmeli. Dünyanın her ülkesinden turist buraya gelmeli. Benim en önemli arzum ve isteğim; İstanbul'un, dünyanın en fazla ziyaret edilen, en uzun süre kalınan ilk üç şehrinden bir tanesi olması diye konuştu.

ANADOLUYU İSTANBUL İLE BİRLİKTE BİRLEŞTİRECEĞİZ

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in UNESCO Gastronomi şehri olma sürecini anlatarak, 2014 yılında belediye başkanı olduğumda baktım ki, bu alanda büyük bir network var. Koca UNESCO var sisteme girememişiz hiçbirine bakamamışız. Aynı dili konuşamamışız. Bu bizim beceriksizliğimiz. Daha önceki Asım başkanımız o kadar güzel çalışmış ki, kültür turizminde ama rapor olumsuz gelmişti. Hemen Kültür Bakanlığı'mızla oturduk çalıştık. Akademik dünya ile çalıştık. Bir bilenle çalıştık. Gastronominin hikayesini yazdık. Tek başına malzeme değil, düğün yemeklerini, bayram yemeklerini anlattık 500 yemek çeşidimizi teorik olarak çalıştık. Ama bunların hepsi yüzde 20'dir. Bu kardeşinizin biraz tecrübesi varsa bu işin yüzde 80'i iletişimdir. İletişim, iletişim, iletişim. Dede Korkut günü dediler, UNESCO'nun Paris'teki binasında Maltıhalı Köfte ile ağızlarını yaktık, menengiç kahvesi ile dinlendirdik. Antep baklavasıyla da ağzımızın tadı yeniden geldi dedik. ve bunu başardık. Hatay ardından Afyon UNESCO'nun listesine girdi. İstanbul tasarımda girdi. İstanbul'un o kadar büyük hazinesi var ki, Anadoluyu İstanbul ile birlikte birleştireceğiz. ve önümüze bakacağız şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi döneminden ders alınması gerektiğini belirterek, Bugün ki organizasyon adeta bir müjde. 15 aydan sonra hepimizin içine su serpen ve gelecek umutlarımızı yeşerten güzel bir müjde. Ama elbet bu 15 ayı yaşanmamış sayamayız. Tam tersine yenidünya bambaşka bir dünya olacak. Yeni normalleşme denilen bu dünyada bu krizi fırsata çevirenler ayakta kalacak. Birbirimizin eksiklerini kapatarak, kusurlarını örterek, adeta çok güçlü bir dayanışma içinde olmak mecburiyetindeyiz. Belki de pandeminin öğrettiği en büyük ders birbirimize ihtiyacımız olduğudur ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarda stantları gezerek katılımcılar ile görüştü.

Üçlü fuar, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önündeki açık alanda gezilebilecek.

İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI
İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI
İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI
İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI
İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI
İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI
İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI

Gastronomi, İstanbul, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLADI - Son Dakika


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