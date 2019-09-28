Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu

1 saat önce

İSTANBUL'da 18 'gaybubet evine' düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındıİstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Yöneticisi olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin, 'gaybubet evleri'nde saklandıklarını...

İSTANBUL'da 18 'gaybubet evine' düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Yöneticisi olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin, 'gaybubet evleri'nde saklandıklarını tespit etti. TEM ekipleri çalışmalarını bu evlere yoğunlaştırarak 14 kişinin 'gaybubet evleri'nde saklandığını belirledi. İl genelinde çeşitli ilçelerde bulunan 18 adrese gece saatlerinde TEM ekipleri, eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan bir adreste ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'yle bağlantısı bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 13 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü
Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı İstanbul-?deprem psikolojisi hayatın akışını bozuyorsa destek alın? Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 18:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]