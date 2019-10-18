Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Gaybubet Evi" operasyonu: 8 gözaltı
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Gaybubet Evi' operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da "Gaybubet Evi" operasyonu: 8 gözaltı

9 dakika önce

İSTANBUL'da FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' düzenlenen operasyonda aralarında sözde Bartın il imamının da olduğu 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da

İSTANBUL'da FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' düzenlenen operasyonda aralarında sözde Bartın il imamının da olduğu 5 kişi yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polisleri FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan kişilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. TEM ve İstihbarat ekipleri, FETÖ/PDY'nin  8 'gaybubet evine' dün akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonda farklı soruşturmalarda aranması olan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

BARTIN İMAMI YAKALANDI

Şüphelilerden M.Y.'nin örgütte üst düzey yönetici olarak Bartın il imamı olduğu, İ.K.'nın Bartın Ulus ilçe imamı olduğu belirlendi. Yapılan operasyon kapsamında FETÖ elebaşının yazdığı kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 lira, 888 Dolar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.


İstanbul, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
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