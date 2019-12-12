İSTANBUL'DA "GAYBUBET EVİ" OPERASYONU... ARALARINDA MAHREM İMAM DA BÖLGE İMAMI DA VAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 'GAYBUBET EVİ' OPERASYONU... ARALARINDA MAHREM İMAM DA BÖLGE İMAMI DA VAR - Son Dakika

İSTANBUL'DA "GAYBUBET EVİ" OPERASYONU... ARALARINDA MAHREM İMAM DA BÖLGE İMAMI DA VAR

6 saat önce

İSTANBUL'da dün gerçekleştirilen "gaybubat evi" operasyonunda gözaltına alınanlar arasında örgütün TSK yapılanması Diyarbakır mahrem imamı M.S.G ve Eyüpsultan bölge imamı Y.B.'nin de olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA

İSTANBUL'da dün gerçekleştirilen "gaybubat evi" operasyonunda gözaltına alınanlar arasında örgütün TSK yapılanması Diyarbakır mahrem imamı M.S.G ve Eyüpsultan bölge imamı  Y.B.'nin de olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri'nce  FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin yakalanması için 33 gaybubet evine operasyon düzenlenmiş,  22 şüpheli yakalanmış, bir evde de  tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulunmuştu.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bu operasyonda  gözaltına alınan şüphelilerden M.S.G'nin örgütün TSK yapılanması Diyarbakır mahrem imamı, Y.B.'nin ise Eyüpsultan bölge imamı olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise FETÖ/PDY yapılanmasının içerisindeki farklı düzeylerdeki sorumlular oldukları öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliye yönelik 33 Gaybubet diye adlandırılan evlere 11 Aralık günü saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. FETÖ terör örgütüne ait gaybubet diye adlandırılan evlerde saklanan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin gaybubet evlerinde yaptıkları aramalarda yaklaşık 350 bin lira değerinde Dolar, Euro, lira ve ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan hücre evlerinden birinde tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulundu. Firarı olan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV


Diyarbakır, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
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