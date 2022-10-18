Son dakika haberi | İstanbul'da 'Gazi Turgut Aslan operasyonu' gözaltısı

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında aranması olan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen komiser Ö.Y. minibüsle ilerlerken Maltepe'de yakalandı.

FETÖ mali yapılanmasına yönelik düzenlenen ve 'Gazi Turgut Aslan' adı verilen operasyonda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'da yaptığı operasyonda daha önce FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edildiği ve aranması bulunduğu öğrenilen komiser Ö.Y., kapalı kasa minibüs ile Maltepe D-100 Karayolu'nda ilerlerken Altıntepe mevkiinde trafik ekiplerinin desteğiyle durdurularak yakalandı. Ekiplerin araçta yaptığı incelemelerde; araçta cep telefonları, irsaliye faturaları, 2.500 Euro ve 5 bin lira bulundu.