Son dakika haberi | İstanbul'da 'Gazi Turgut Aslan operasyonu' gözaltısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İstanbul'da 'Gazi Turgut Aslan operasyonu' gözaltısı

18.10.2022 14:33

Son dakika haber... FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında aranması olan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen komiser Ö.Y. minibüsle ilerlerken Maltepe'de yakalandı.

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında aranması olan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen komiser Ö.Y. minibüsle ilerlerken Maltepe'de yakalandı.

FETÖ mali yapılanmasına yönelik düzenlenen ve 'Gazi Turgut Aslan' adı verilen operasyonda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'da yaptığı operasyonda daha önce FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edildiği ve aranması bulunduğu öğrenilen komiser Ö.Y.,  kapalı kasa minibüs ile Maltepe D-100 Karayolu'nda ilerlerken Altıntepe mevkiinde trafik ekiplerinin desteğiyle durdurularak yakalandı.  Ekiplerin araçta yaptığı incelemelerde; araçta cep telefonları, irsaliye faturaları, 2.500 Euro ve 5 bin lira bulundu.


YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi FETÖ yapılanmasına 59 ilde 704 şüpheliye eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' FETÖ yapılanmasına 59 ilde 704 şüpheliye eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' Son dakika haberleri | FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA 'TURGUT ASLAN' OPERASYONU 543 GÖZALTI Son dakika haberleri | FETÖ'NÜN MALİ YAPILANMASINA 'TURGUT ASLAN' OPERASYONU 543 GÖZALTI
Kaynak: DHA

Turgut Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da 'Gazi Turgut Aslan operasyonu' gözaltısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 22:34:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da 'Gazi Turgut Aslan operasyonu' gözaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement