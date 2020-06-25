İstanbul'da "geç geldi" diye otobüsün camını kırdılar - Son Dakika

İstanbul'da "geç geldi" diye otobüsün camını kırdılar

İstanbul'da "geç geldi" diye otobüsün camını kırdılar -Kumkapı'da yaklaşık 1 saat sonra gelen belediye otobüsünün taşla camını kırdılar Fatih Kumkapı'da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak tuzla buz etti.

İstanbul'da "geç geldi" diye otobüsün camını kırdılar

Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak

-Kumkapı'da yaklaşık 1 saat sonra gelen belediye otobüsünün taşla camını kırdılar

İSTANBUL - Fatih Kumkapı'da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak tuzla buz etti. Şahıslar kaçarken, durakta bekleyen yolcular ise mağdur oldu.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre Halkalı- Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple sefer zamanlarında gelmedi. Bu nedenle yolcular yaklaşık 1 saat boyunca durakta otobüs bekledi. Bir süre sonra gelen otobüsün şoförü ile kimliği belirsiz yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan yolcular taşla otobüsün camlarını kırarak tuzla buz etti. Saldırının ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Olay nedeniyle durakta bekleyen diğer yolcular ise mağdur oldu. Vatandaşlar ise yaşadıkların cep telefonuyla görüntüledi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'geç geldi' diye otobüsün camını kırdılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
15:54
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
15:28
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
15:28
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
15:17
Ronaldo'nun sevgilisi milyonluk yattan foto paylaştı, herkes çorabına takıldı
15:05
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:22:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da "geç geldi" diye otobüsün camını kırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]