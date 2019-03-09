Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Gece

İstanbul'da Gece

1 saat önce

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi görüntüleri İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi, gece yanan ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi görüntüleri İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi, gece yanan ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Çamlıca, Güncel
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