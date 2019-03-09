İstanbul'da Gece

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- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi görüntüleri İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi, gece yanan ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca
Camisi görüntüleri İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi, gece yanan ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:35 Kaynak: AA
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