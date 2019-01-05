İstanbul'da Gece Boyunca Kar Alarmı
16 dakika önce
İstanbul'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı.
İstanbul
'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı. Avrupa
yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya
yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe
bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi.
Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular'a ciddi problemler çıkarmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:15 Kaynak: DHA
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