İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı - Son Dakika

İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

08.10.2020 04:19
İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı, System.String[]

İSTANBUL/DHA İSTANBUL'da gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı.

İSTANBUL/ DHA İSTANBUL'da gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Araçlarının çamurla kaplı gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Yağmur sonrası park halinde duran araçların çamurla kaplı olduğu görüldü. Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar gece saatlerinde soluğu oto yıkamacılarda aldı. Oto yıkamacıya gelen bir taksi sürücüsü, "Çamur yağdı akşam saatlerinde biraz. Araçlarımız kirlendiği için yıkatmaya geldik. Yıkatınca işimize devam edeceğiz" dedi.


İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı
İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da gece çamur yağdı, sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı - Son Dakika

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