İSTANBUL'DA GECE ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER SOLUĞU OTO YIKAMACILARDA ALDI - Son Dakika

İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

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