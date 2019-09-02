Son Dakika Haberleri: İstanbul'da gece metrosunu 35 bin kişi kullandı
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İstanbul'da gece metrosunu 35 bin kişi kullandı

1 saat önce

İstanbul'da 30 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren ve her cuma ile cumartesi gecesi uygulanacak olan metro seferlerini iki günde 35 kişi kullandı.

İstanbul'da gece metrosunu 35 bin kişi kullandı, System.String[]

İstanbul'da 30 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren ve her cuma ile cumartesi gecesi uygulanacak olan metro seferlerini iki günde 35 kişi kullandı.


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'tan itibaren metro ve yoğun otobüs hatları başta olmak üzere İstanbul'da toplu ulaşımın 24 saat üzerinden sağlanacağını açıklamıştı.

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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:23 
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