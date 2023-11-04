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İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son Güncelleme: 04.11.2023 20:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın gece yarısı sona ereceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yerel olarak saat 21.00 itibarıyla başlaması beklenen kuvvetli yağışın gece yarısı sona ereceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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