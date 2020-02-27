İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor - Son Dakika

İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Şehir Hatları, hafta sonu Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş ve Beşiktaş-Üsküdar arasında gece seferlerine başlayacak.

İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Şehir Hatları, hafta sonu Kadıköy-Karaköy- Beşiktaş ve Beşiktaş- Üsküdar arasında gece seferlerine başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, metrobüs, otobüs ve metronun ardından deniz ulaşımına da gece seferi konuldu.

Şehir Hatları vapurları, cuma ve cumartesi geceleri, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş ve Beşiktaş-Üsküdar arasında yolcu taşıyacak. İlk gece seferi, 28 Şubat'ta yapılacak.

Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçlayan yeni uygulamaya göre, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler gerçekleştirilecek.

Cuma ve cumartesi geceleri Kadıköy'den Karaköy ve Beşiktaş'a seferler 01.30'da, Karaköy'den Beşiktaş ve Kadıköy'e seferler 01.50'de, Beşiktaş-Üsküdar ve Üsküdar-Beşiktaş seferleri ise 00.00'da başlayacak. Seferleri, sabaha kadar sürecek.

Detaylı gece seferleri ve saatlerine Şehir Hatlarının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Beşiktaş, Üsküdar, Karaköy, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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