İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

20.06.2022 19:12
İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Yapılan açıklamada, "AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek"


- İstanbul
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Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI - Son Dakika
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