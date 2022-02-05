İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Pendik ilçesinde yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Dumlupınar Mahallesi İznik Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Gecekonduda yaşlı bir kadının yaşadığı ama yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.