Üye Girişi
İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

05.02.2022 11:17
İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Dumlupınar Mahallesi İznik Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Gecekonduda yaşlı bir kadının yaşadığı ama yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Gecekondu, İstanbul, Pendik, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement