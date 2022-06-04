Geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

04.06.2022 14:42

İstanbul'da mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 23 bin 445 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul'da mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 23 bin 445 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Mayıs tarihleri arasında, yasa dışı yöntemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 9 bin 947'si Afganistan, 2 bin 612'si Pakistan, 6 bin 435'i Suriye ve 4 bin 451'i başka ülke vatandaşı olmak üzere toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı.

Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.

Geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
Geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
Geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
Geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

YORUMLAR
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İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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