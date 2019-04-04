İstanbul'da geçersiz oylar yeniden sayılacak
1 saat önce
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
İstanbul
İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:54
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