Son Dakika Haberleri: İstanbul'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

1 saat önce

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

İstanbul'da geçersiz oylar yeniden sayılacak, System.String[]
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:54 

İstanbul, Ekonomi
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