Eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü: Şüpheliler gözaltında - Son Dakika
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Eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü: Şüpheliler gözaltında

12.08.2022 16:25
Eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü: Şüpheliler gözaltında

İstanbul'da geçtiğimiz ay arabasında, eşi ve çocuğunun yanında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mehmet Basatemur cinayeti ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da geçtiğimiz ay arabasında, eşi ve çocuğunun yanında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mehmet Basatemur cinayeti ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy'de 4 Temmuzda evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Mehmet Basatemur hayatını kaybetmişti. Aracıyla evinin olduğu sokağa gelen Basatemur, saldırıya uğradığı sırada yanında eşi ve çocuğu da vardı. Mehmet Basatemur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları geniş çaplı incelemede 10 kilometreden fazla bir alanda 100'den çok kamera görüntüsü izledi. Yapılan incelemeler sonucunda Mehmet Basatemur'u, yine aynı bölgede yaşayan Doğan A. (22) ve arkadaşlarının öldürmüş olabileceğinden şüphelendi.

Edinilen bilgiye göre Doğan A.'nın kardeşi Tahir A. 16 Ocak'ta bir cinayete kurban gitti. Cinayetin şüphelileri yakalandı fakat iddiaya göre Doğan A. kardeşinin ölümünde Mehmet Basatemur'u sorumlu tuttu. Doğan A. evinin olduğu sokağa pusu kurarak Basatemur'un sokağa giriş yapmasını bekledi. Doğan A. ve 3 arkadaşı, Başatemur'un aracına evinin önünde kurşun yağdırdı.

Olayla ilgili incelemeyi tamamlayan polis ekipleri Doğan A. ve Muhammet Ali G. (20), Oğulcan K. (23), Mustafa D. (22) gözaltına aldı. Olaydan 1 ay sonra yakalanan şahıslardan Doğan A.'nın 13 Mustafa D.'nin ise 16 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü: Şüpheliler gözaltında - Son Dakika

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