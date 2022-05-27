İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi

27.05.2022 17:13
İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi" çerçevesinde çalıştay düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi" çerçevesinde çalıştay düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ortak olarak yer aldığı proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, "Uyum, planlama ve uygulama aşamaları ile ulaşım, atık ve su" konuları ele alındı.

Çalıştayda, katılımcı 8 ülkenin temsilcileri gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik strateji ve önerilerini paylaştı.

Türkiye, Londra, Viyana, Slovenya, Litvanya, Hollanda, İtalya ve Almanya'dan temsilcilerin katıldığı çalıştayda, projenin ortakları arasında bulunan Bağcılar Belediyesinden de temsilciler yer aldı.

Çalıştaya katılan uzmanlar, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik dünyadaki farklı metropollerden örnekler vererek strateji ve önerilerini paylaştı. İstanbul gibi mega şehirlerin beklenen iklim değişikliği etkilerine nasıl adapte olabileceğinin tartışıldığı çalıştayda, "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı"nın özeti de kamuoyu ile paylaşıldı.

İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi
İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi
İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İstanbul, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

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