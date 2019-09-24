İstanbul’da gelir dağılımı son 5 yılda yüzde 21 kötüleşti
35 dakika önce
2014-2018 döneminde Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği yüzde 4,3 daha kötüleşirken, bu oran Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde yüzde 30'u aştı.
2014-2018 döneminde Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği yüzde 4,3 daha kötüleşirken, bu oran Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde yüzde 30'u aştı. Ankara'da ise yüzde 19 bozulma yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:55
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