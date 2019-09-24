Son Dakika Haberleri: İstanbul’da gelir dağılımı son 5 yılda yüzde 21 kötüleşti
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul’da gelir dağılımı son 5 yılda yüzde 21 kötüleşti

35 dakika önce

2014-2018 döneminde Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği yüzde 4,3 daha kötüleşirken, bu oran Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde yüzde 30'u aştı.

İstanbul’da gelir dağılımı son 5 yılda yüzde 21 kötüleşti, System.String[]

2014-2018 döneminde Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliği yüzde 4,3 daha kötüleşirken, bu oran Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Bölgesi'nde yüzde 30'u aştı. Ankara'da ise yüzde 19 bozulma yaşandı.

Kırklareli, Tekirdağ, Türkiye, Edirne, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük
IMF heyeti Türk ekonomisinde daralma beklemiyor ABD ile ortak kara devriyesinde kullanılacak araçlar sınıra gitti ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: F-35 ve ekonomi paketi teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 08:31:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul’da gelir dağılımı son 5 yılda yüzde 21 kötüleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]